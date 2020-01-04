У східній Лівії оголосили мобілізацію для протидії турецьким військам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії можливій висадці турецьких військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.
"Ми приймаємо виклик (Туреччини), і я оголошую про загальну мобілізацію проти будь-яких іноземних військ, які будуть спрямовані в нашу країну", - сказав він.
Крім того, Хафтар звинуватив президента Туреччини Реджепа Ердогана в спробах відродити в Лівії "османську спадщину", а також в тому, що він "штовхає свою армію до загибелі".
Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися проти "ворога, який вирішив захопити країну".
Нагадаємо, Туреччина дозволила відправку своїх військових до Лівії.