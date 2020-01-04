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У східній Лівії оголосили мобілізацію для протидії турецьким військам

У східній Лівії оголосили мобілізацію для протидії турецьким військам

Київ • УНН

 • 13175 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії можливій висадці турецьких військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.

"Ми приймаємо виклик (Туреччини), і я оголошую про загальну мобілізацію проти будь-яких іноземних військ, які будуть спрямовані в нашу країну", - сказав він.

Крім того, Хафтар звинуватив президента Туреччини Реджепа Ердогана в спробах відродити в Лівії "османську спадщину", а також в тому, що він "штовхає свою армію до загибелі".

Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися проти "ворога, який вирішив захопити країну".

Нагадаємо, Туреччина дозволила відправку своїх військових до Лівії.

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