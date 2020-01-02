Туреччина дозволила відправку своїх військових до Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Парламент Туреччини прийняв законопроект, який передбачає можливість відправки турецьких військовослужбовців до Лівії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.
“Парламент Туреччини прийняв законопроект по Лівії за підписом президента Туреччини, який передбачає можливість відправки турецьких військовослужбовців до Лівії”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією інформагентства, між Туреччиною і Урядом національної згоди Лівії 27 листопада було підписано два меморандуми про взаєморозуміння: з питань безпеки та військового співробітництва та по обмеженню юрисдикції на море.
Як повідомляв УНН раніше, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту країни подання щодо розміщення турецьких військ у Лівії на прохання тамтешнього міжнародно визнаного уряду.