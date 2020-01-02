Турция разрешила отправку своих военных в Ливию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Парламент Турции принял законопроект, который предусматривает возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Парламент Турции принял законопроект по Ливии за подписью президента Турции, что предусматривает возможность отправки турецких военнослужащих в Ливии", - говорится в сообщении.
По информации информагентства, между Турцией и Правительством национального согласия Ливии 27 ноября было подписано два меморандума о взаимопонимании: по вопросам безопасности и военного сотрудничества и по ограничению юрисдикции на море.
Как сообщал УНН ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны представление относительно размещения турецких войск в Ливии по просьбе тамошнего международно признанного правительства.