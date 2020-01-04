В восточной Ливии объявили мобилизацию для противодействия турецким войскам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Командующий ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию на подконтрольной ему территории восточной Ливии для противодействия возможной высадки турецких войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
"Мы принимаем вызов (Турции), и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну", — сказал он.
Кроме того, Хафтар обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытках возродить в Ливии "османское наследие", а также в том, что он "толкает свою армию к гибели".
Фельдмаршал призвал ливийцев сплотиться против "врага, который решил захватить страну".
Напомним, Турция разрешила отправку своих военных в Ливию.