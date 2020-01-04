В восточной Ливии объявили мобилизацию для противодействия турецким войскам

"Мы принимаем вызов (Турции), и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну", — сказал он.

Кроме того, Хафтар обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытках возродить в Ливии "османское наследие", а также в том, что он "толкает свою армию к гибели".

Фельдмаршал призвал ливийцев сплотиться против "врага, который решил захватить страну".

Напомним, Турция разрешила отправку своих военных в Ливию.