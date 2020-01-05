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Ердоган заявив про початок відправки до Лівії турецьких військових

Ердоган заявив про початок відправки до Лівії турецьких військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган заявив про початок відправки турецьких військових до Лівії. Про це він сказав у неділю, 5 січня, в інтерв’ю телеканалу CNN Turk, передає УНН.

“Завдання наших солдатів там — це координація. Вони облаштують там операційний центр. Наші солдати поетапно відправляються вже зараз”, — заявив Ердоган, цитує агенція новин AFP. При цьому турецький президент наголосив, що метою перебування турецьких солдатів у Лівії є не участь у бойових діях, а “підтримка легітимного уряду та запобігання гуманітарній трагедії”.

Нагадаємо, відправка солдатів до Лівії стала можливою після того, як 2 січня парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат строком на один рік.

26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про “повітряну, сухопутну та морську” військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку загонів “Лівійської національної армії” (ЛНА). Парламент країни, який засідає на сході країни та протистоїть уряду в Триполі, 4 січня проголосував проти військової присутності Туреччини, скасувавши угоди, які керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж підписав наприкінці листопада 2019 року з Реджепом Таїпом Ердоганом. Меморандум про військове співробітництво дозволяв Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни.

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Як повідомлялося, 4 квітня 2019 року командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

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Напередодні внаслідок авіаудару в лівійській столиці Триполі загинуло щонайменше 30 людей. Удару було завдано по військовій академії, серед загиблих є її студенти.

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