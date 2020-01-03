Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана щодо відправки турецьких військ до Лівії. Про це Трамп сказав під час проведеної в четвер, 2 січня, телефонної розмови з турецьким лідером, повідомляє УНН з посиланням на DW.
За словами Трампа, "іноземне втручання" в конфлікт у Лівії може лише ускладнити ситуацію в цій північноафриканській країні.
Нагадаємо, парламент Туреччини більшістю голосів дав "зелене світло" відправці турецьких військ до Лівії. Тривалість наданого парламентом мандата - один рік. Анкара прагне підтримати визнаний ООН уряд національної єдності Лівії у його боротьбі проти сил "Лівійської національної армії" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром.
Утім, поки невідомо, як виглядатиме військова підтримка Туреччиною Лівії. Невідомим залишається також і час початку можливої відправки турецьких військ у Лівію.
У Каїрі цього дня теж висловили невдоволення рішенням парламенту Туреччини та застереження щодо можливої відправки Анкарою військових до Лівії.