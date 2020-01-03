Трамп предостерег Эрдогана от военного вмешательства в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана от отправки турецких войск в Ливию. Об этом Трамп сказал во время проведенного в четверг, 2 января, телефонного разговора с турецким лидером, сообщает УНН со ссылкой на DW.
По словам Трампа, "иностранное вмешательство" в конфликт в Ливии может только осложнить ситуацию в этой североафриканской стране.
Напомним, парламент Турции большинством голосов дал "зеленый свет" отправке турецких войск в Ливию. Продолжительность предоставленного парламентом мандата - один год. Анкара стремится поддержать признанное ООН правительство национального единства Ливии в его борьбе против сил "Ливийской национальной армии" (ЛПА) во главе с Халифой Хафтаром.
Впрочем, пока неизвестно, как будет выглядеть военная поддержка Турцией Ливии. Неизвестным остается также и время начала возможной отправки турецких войск в Ливию.
В Каире в этот день тоже выразили недовольство решением парламента Турции и предостережения относительно возможной отправки Анкарой военных в Ливию.