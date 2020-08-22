Эрдоган по телефону пригласил Зеленского в Турцию и поздравил с Днем Независимости

“Президент Турции поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости и отметил, что рад активизации двусторонних контактов, которая происходит несмотря на эпидемическую ситуацию. Он также поздравил Главу Украинского государства с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе”, — говорится в сообщении.

“Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней, с тех пор продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен при боевых действиях”, — сказал во время разговора Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил турецкому коллеге за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Было положительно отмечено восстановление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий.

Владимир Зеленский поздравил Президента Турецкой Республики с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, разработка которых будет способствовать повышению энергетической безопасности Турции и стран региона.

Главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились и в дальнейшем координировать усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Стороны особо отметили, что коронавирус не должен повлиять на развитие двусторонних отношений.

Собеседники обсудили ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц АР Крым.

Президент Украины выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также при содействии освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Владимир Зеленский поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

“У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них — отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов”, — сказал Глава Украинского государства.

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Была отмечена важность проведения очередного заседания Межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок. В этой связи он призвал Президента Турции исключить Украину из списка стран, в которых применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетных условий двусторонней торговли.

“Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности”, — сказал Президент Украины.

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В ответ Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая является важной составляющей украинского-турецкой стратегического партнерства и имеет значительный потенциал.

“Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях „Объединенные усилия-2020“, запланированных в Украине на последнюю декаду сентября”, — отметил Владимир Зеленский.

“Президент Турецкой Республики пригласил Главу Украинского государства посетить Турцию”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня.

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