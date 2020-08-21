Глава МЗС Німеччини в Україні планує зустріч із Зеленським: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В рамках візиту міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маасу в Україну 24 серпня запланована зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським. Про це сьогодні заявив представник МЗС ФРН, передає УНН.
“Міністр закордонних справ Хайко Маас відправиться в одноденну поїздку до Києва в понеділок, 24 серпня, в національне свято України (День Незалежності — ред.)”, — повідомив дипломат.
Він зазначив, що після прибуття Маас зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.
“Потім міністр закордонних справ Маас проведе подальші політичні переговори, в тому числі з президентом України Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигаль. Теми будуть включати подальшу процедуру в нормандському форматі з врегулювання конфлікту на сході України і порядок денний реформ українського уряду”, - заявили в МЗС.
Як повідомляв УНН, в 29-ту річницю Незалежності України в Києві з візитом перебуватиме федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.