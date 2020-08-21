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В Украину на День Независимости прибудет глава МИДа Германии

Киев • УНН

 • 10849 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На 29-ю годовщину Независимости Украины в Киеве с визитом будет находиться федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа Украины.

В Украину на День Независимости прибудет глава МИДа Германии

"24 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который в День Независимости Украины будет находиться в Киеве с визитом", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы взаимодействия Украины и ФРГ с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства вследствие российской агрессии.

"Министры обозначат совместные шаги в "нормандском формате", для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Дмитрий Кулеба и Хайко Маас также обсудят практические меры по укреплению украинского-германского сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в том числе с учетом председательства Германии в ЕС", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, во время которой стороны обсудили ситуацию в Беларуси и вопрос предоставления Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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