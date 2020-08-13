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Україна та Німеччина обговорили ситуацію у Білорусі та протидію поширення COVID-19

Україна та Німеччина обговорили ситуацію у Білорусі та протидію поширення COVID-19

Київ • УНН

 • 12581 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, під час якої сторони обговорили ситуацію у Білорусі та питання надання Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої держави - День незалежності", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в обидвох країнах та заходи, яких уряди вживають для протидії коронавірусу.

Дмитро Кулеба висловив особливу вдячність німецькому колезі за готовність Уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень: “Для нас це справжній дружній жест і прояв солідарності Німеччини у протидії пандемії коронавірусу”.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Дмитро Кулеба поінформував Гайко Мааса про режим повного та всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих та поранених в бою українських військових. Міністри погодилися, що стале припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання.

Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки та погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці.

Дмитро Кулеба та Гайко Маас обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі. Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації “Восток SOS” Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Міністри домовилися підтримувати зв’язок щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, Україна запропонувала Саудівській Аравії вперше за 11 років відновити в онлайн-режимі політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами держав.

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