Кулеба провів розмову з принцом Саудівської Аравії: готуються до перших за 11 років консультацій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна запропонувала Саудівській Аравії вперше за 11 років відновити в онлайн-режимі політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами держав. Про це за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з саудівським колегою принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Дмитро Кулеба запропонував вперше за 11 років відновити в онлайн-режимі політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами України та Королівства Саудівська Аравія. Принц Файсал бін Фархан Аль Сауд позитивно сприйняв пропозицію і погодився розпочати підготовку до консультацій”, — інформують дипломати.
Також під час розмови сторони приділили увагу темі розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Саудівською Аравією. На думку принца Файсала бін Фархана Аль Сауда, економічна взаємодія Саудівської Аравії з Україною “має великий потенціал”, інформують в міністерстві.
“Співрозмовники зробили окремий акцент на очікуваних позитивних наслідках запровадженого для підданих Саудівської Аравії безвізового режиму при відвідуванні України для розширення ділових, культурних та міжлюдських зв’язків між двома дружніми країнами. Вони також обговорили можливі кроки щодо подальшого спрощення процедури в’їзду до Королівства для окремих категорій громадян України”, — зазначають в МЗС.
Повідомляється, що керівник зовнішньополітичного відомства Саудівської Аравії також схвально відгукнувся на запрошення глави МЗС України відвідати нашу державу з візитом.
“Дмитро Кулеба також підтвердив запрошення президента України Володимира Зеленського Його Величності Королю Салману бін Абдульазізу та Його Високості Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману відвідати Україну та отримав запевнення, що пропозиція буде розглянута після зняття чинних карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19”, — додали дипломати.
Нагадаємо, раніше Україна та Кувейт домовилися провести політичні консультації для активізації двостороннього політичного діалогу.