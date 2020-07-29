Україна та Кувейт домовилися провести політичні консультації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Україна та Кувейт домовилися провести політичні консультації для активізації двостороннього політичного діалогу. Про це з підсумками зустрічі 28 липня заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Держави Кувейт в Україні Рашидом Хамадом аль-Адвані інформує прессслужба МЗС України, передає УНН.
“Дипломати домовилися провести політичні консультації по лінії МЗС обох країн у форматі відеоконференції з метою визначення першочергових кроків для активізації двостороннього політичного діалогу”, — інформують у пресслужбі.
Повідомляється також, що під час розмови сторони відзначили позитивну динаміку зростання взаємного товарообігу на 53 % за минулий рік та обговорили подальші перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва.
“У цьому контексті співрозмовники домовилися сприяти підготовці засідання Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва”, — зазначають у міністерстві.
Повідомляється також, що посол Кувейту оцінив рішення України щодо лібералізації візового режиму для громадян Кувейту, наголосивши, що цей крок сприятиме не лише тіснішій взаємодії на політичну рівні, але значно заохотить налагодження прямих ділових контактів, розвиток туризму та культурної співпраці.
Нагадаємо, Україна відкрила безвіз для громадян з Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії, згідно з указом Президента України Володимира Зеленського, а також очікує лібералізації візових процедур для громадян України.