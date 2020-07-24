Україна очікує на лібералізацію візових процедур з трьома країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Україна відкриває безвіз для громадян з Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії, згідно з указом Президента України Володимира Зеленського, а також очікує лібералізації візових процедур для громадян України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.
“Україна робить крок назустріч партнерам — громадяни Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії, а також ряду інших держав зможуть подорожувати до України без віз, згідно з Указом Президента України від 21 липня 2020 № 289”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такий крок покликаний стимулювати розвиток туризму в Україні, надати потужного імпульсу розвиткові двосторонніх відносин, створити сприятливі умови для активізації економічної співпраці та залучення іноземних інвестицій.
“Українська сторона очікує, що цей крок стане підґрунтям для подальшої лібералізації візових процедур для громадян України”, — додали в МЗС.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія.