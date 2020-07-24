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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103117 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112467 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 117354 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116866 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 142038 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 104386 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102851 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105114 просмотра

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Украина ожидает либерализации визовых процедур с тремя странами

Украина ожидает либерализации визовых процедур с тремя странами

Киев  •  УНН

 • 19413 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Украина открывает безвиз для граждан из Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского, а также ожидает либерализации визовых процедур для граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МИД Украины.

"Украина делает шаг навстречу партнерам - граждане Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, а также ряда других государств смогут путешествовать в Украину без виз, согласно Указу Президента Украины от 21 июля 2020 № 289", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг призван стимулировать развитие туризма в Украине, предоставить импульс развитию двусторонних отношений, создать благоприятные условия для активизации экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины", - добавили в МИД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия.

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