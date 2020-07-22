Зеленський схвалив безвіз для низки країн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія. Відповідний документ №289/2020 від 21 липня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
“З метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Австралією, Новою Зеландією, Королівством Бахрейн, Державою Кувейт, Султанатом Оман, Королівством Саудівська Аравія постановляю установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів”, — йдеться в тексті указу.
Також своїм указом Зеленський доручив Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із документу.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка послом України в Антигуа і Барбуді та послом України в Ямайці за сумісництвом.