Зеленський схвалив безвіз для низки країн

“З метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Австралією, Новою Зеландією, Королівством Бахрейн, Державою Кувейт, Султанатом Оман, Королівством Саудівська Аравія постановляю установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів”, — йдеться в тексті указу.

Також своїм указом Зеленський доручив Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із документу.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка послом України в Антигуа і Барбуді та послом України в Ямайці за сумісництвом.



