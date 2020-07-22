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Зеленський схвалив безвіз для низки країн

Зеленський схвалив безвіз для низки країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія. Відповідний документ №289/2020 від 21 липня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

“З метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Австралією, Новою Зеландією, Королівством Бахрейн, Державою Кувейт, Султанатом Оман, Королівством Саудівська Аравія постановляю установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів”, — йдеться в тексті указу.

Також своїм указом Зеленський доручив Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із документу.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка послом України в Антигуа і Барбуді та послом України в Ямайці за сумісництвом.

Українські Національні Новини

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