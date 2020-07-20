Зеленський призначив Єльченка послом ще в двох країнах за сумісництвом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка послом України в Антигуа і Барбуді та Послом України в Ямайці за сумісництвом. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, передає УНН із посиланням на Офіс президента.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.
Президент призначив Єльченка послом України в США наприкінці минулого року. До того він займав посаду постійного представника України при ООН та був послом України в Ямайці.
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