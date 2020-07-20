Зеленський призначив Єльченка послом ще в двох країнах за сумісництвом

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.

Президент призначив Єльченка послом України в США наприкінці минулого року. До того він займав посаду постійного представника України при ООН та був послом України в Ямайці.

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