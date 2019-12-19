Зеленський призначив Єльченка послом в США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться в Указі №911/2019 від 18 грудня, оприлюдненому на сайті Президента, передає УНН.
"Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в тексті документу.
Крім того, Президент підписав указ про звільнення Єльченка з посад Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ямайці.
"Звільнити Єльченка Володимира Юрійовича з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ямайці за сумісництвом", - йдеться в Указі Президента №910/2019 від 18 грудня.
Нагадаємо, 19 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів, серед яких був посол України в США Валерій Чалий.