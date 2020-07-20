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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 115823 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120033 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Зеленский назначил Ельченко послом еще в двух странах по совместительству

Зеленский назначил Ельченко послом еще в двух странах по совместительству

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко послом Украины в Антигуа и Барбуда и Послом Украины в Ямайке по совместительству. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству”, — говорится в тексте указа.

Президент назначил Ельченко послом Украины в США в конце прошлого года. До этого он занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и был послом Украины в Ямайке.

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