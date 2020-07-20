Президент призначив Пристайка послом у Великій Британії

“Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”, — мовиться у документі.

Раніше, 4 червня, Верховна Рада України звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До того він був міністром закордонних справ в уряді колишнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука.