Президент призначив Пристайка послом у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка послом України у Великій Британії. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, передає УНН із посиланням на Офіс президента.
“Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”, — мовиться у документі.
Раніше, 4 червня, Верховна Рада України звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До того він був міністром закордонних справ в уряді колишнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука.