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Президент призначив Пристайка послом у Великій Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка послом України у Великій Британії. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, передає УНН із посиланням на Офіс президента.

“Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”, — мовиться у документі.

Раніше, 4 червня, Верховна Рада України звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До того він був міністром закордонних справ в уряді колишнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Українські Національні Новини

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