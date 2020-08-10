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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100117 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105783 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125731 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100854 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101747 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103806 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Кулеба провел разговор с принцем Саудовской Аравии: готовятся к первым за 11 лет консультациям

Кулеба провел разговор с принцем Саудовской Аравии: готовятся к первым за 11 лет консультациям

Киев  •  УНН

 • 14881 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина предложила Саудовской Аравии впервые за 11 лет возобновить в онлайн-режиме политические консультации между внешнеполитическими ведомствами государств. Об этом по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с саудовским коллегой принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом информирует пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Дмитрий Кулеба предложил впервые за 11 лет восстановить в онлайн-режиме политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Королевства Саудовская Аравия. Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд положительно воспринял предложение и согласился начать подготовку к консультациям", - информируют дипломаты.

Также во время разговора стороны уделили внимание теме развития торговли и инвестиций между Украиной и Саудовской Аравией. По мнению принца Файсала бин Фархана Аль Сауда, экономическое взаимодействие Саудовской Аравии с Украиной "имеет большой потенциал", информируют в министерстве.

"Собеседники сделали отдельный акцент на ожидаемых положительных последствиях введенного для подданных Саудовской Аравии безвизового режима при посещении Украины для расширения деловых, культурных и человеческих связей между двумя дружественными странами. Они также обсудили возможные шаги по дальнейшему упрощению процедуры въезда в Королевство для отдельных категорий граждан Украины", - отмечают в МИД.

Сообщается, что руководитель внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии также одобрительно откликнулся на приглашение главы МИД Украины посетить наше государство с визитом.

"Дмитрий Кулеба также подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Его Величеству Королю Салману бин Абдульазизу и Его Высочеству наследному принцу Мухаммаду бин Салману посетить Украину и получил заверения, что предложение будет рассмотрено после снятия действующих карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19", - добавили дипломаты.

Напомним, ранее Украина и Кувейт договорились провести политические консультации для активизации двустороннего политического диалога.

Украинские Национальные Новости

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