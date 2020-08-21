В Україну на День Незалежності прибуде глава МЗС Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На 29-у річницю Незалежності України у Києві з візитом перебуватиме федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.
"24 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який у День Незалежності України перебуватиме у Києві з візитом", - повідомили у міністерстві.
Зазначається, що сторони обговорять питання взаємодії України та ФРН з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави внаслідок російської агресії.
"Міністри окреслять спільні кроки у "нормандському форматі", задля досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. Дмитро Кулеба і Гайко Маас також обговорять практичні заходи зі зміцнення українсько-німецького співробітництва та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Окрема увага буде сфокусована на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, у т.ч. з урахуванням головування Німеччини в ЄС", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, під час якої сторони обговорили ситуацію у Білорусі та питання надання Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень.