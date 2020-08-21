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Туреччина відкрила в Чорному морі найбільше в своїй історії газове родовище

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Туреччина відкрила в Чорному морі своє найбільше в історії газове родовище, що містить 320 млрд кубометрів. Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, пише Aljazeera, передає УНН.

Туреччина відкрила в Чорному морі найбільше в своїй історії газове родовище

“Туреччина реалізувала найбільшу за всю свою історію знахідку природного газу в Чорному морі”, — заявив Ердоган.

За його словами, Анкара прагне стати нетто-експортером енергоресурсів.

“Цей заповідник насправді є частиною набагато більшого джерела. З Божою поміччю прийде набагато більше. Як країна, яка протягом багатьох років залежала від газу ззовні, ми дивимося в майбутнє з більшою безпекою зараз. Ми не зупинимося, поки не станемо нетто-експортером енергії”, — сказав очільник Туреччини.

Зазначається, що якби газ можна було добувати на комерційній основі, це відкриття могло б допомогти Анкарі скоротити нинішню залежність від імпорту енергоресурсів з таких країн, як Росія, Іран і Азербайджан.

Бурове судно “Фатіх” розпочало роботу в кінці минулого місяця в зоні “Тунець-1”, приблизно в 100 морських милях на північ від турецького узбережжя в західній частині Чорного моря. Всі випробування і інженерні роботи були завершені, повідомив Ердоган.

Туреччина веде розвідку вуглеводнів в Чорному морі і в Середземному морі, де її геологорозвідувальні роботи в спірних водах викликали протести з боку Греції і Кіпру. Проте Ердоган заявив, що Туреччина прискорить операції в Середземному морі.

Як повідомляв УНН, Туреччина почала буріння у нових районах поблизу південно-західного узбережжя Кіпру. У Греції заявили, що будуть захищати свої суверенні права всіма доступними засобами, включаючи військові, якщо Туреччина направить дослідницьке судно Oruc Reis у грецьку виняткову економічну зону.

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