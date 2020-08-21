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Турция открыла в Черном море крупнейшее в своей истории газовое месторождение

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Турция открыла в Черном море свое крупнейшее в истории газовое месторождение, содержащее 320 млрд кубометров. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Aljazeera, передает УНН.

Турция открыла в Черном море крупнейшее в своей истории газовое месторождение

“Турция реализовала крупнейшую за всю свою историю находку природного газа в Черном море”, — заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара стремится стать нетто-экспортером энергоресурсов.

“Этот заповедник на самом деле является частью гораздо большего источника. С Божьей помощью придет гораздо больше. Как страна, которая на протяжении многих лет зависела от газа извне, мы смотрим в будущее с большей безопасностью сейчас. Мы не остановимся, пока не станем нетто-экспортером энергии”, — сказал глава Турции.

Отмечается, что если бы газ можно было добывать на коммерческой основе, это открытие могло бы помочь Анкаре сократить нынешнюю зависимость от импорта энергоресурсов из таких стран, как Россия, Иран и Азербайджан.

Буровое судно “Фатих” начало работу в конце прошлого месяца в зоне “Тунец-1”, примерно в 100 морских милях к северу от турецкого побережья в западной части Черного моря. Все испытания и инженерные работы были завершены, сообщил Эрдоган.

Турция ведет разведку углеводородов в Черном море и в Средиземном море, где ее геологоразведочные работы в спорных водах вызвали протесты со стороны Греции и Кипра. Однако Эрдоган заявил, что Турция ускорит операции в Средиземном море.

Как сообщал УНН, Турция начала бурение в новых районах у юго-западного побережья Кипра. В Греции заявили, что будут защищать свои суверенные права всеми доступными средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону.

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