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МЗС Греції: ми готові до військових заходів, якщо Туреччина направить дослідне судно у нашу економічну зону

Київ • УНН

 • 18889 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Греція буде захищати свої суверенні права всіма доступними засобами, включаючи військові, якщо Туреччина направить дослідницьке судно Oruc Reis в грецьку виняткову економічну зону (ВЕЗ). Це дав зрозуміти в п’ятницю ввечері міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас в ефірі телеканалу Open. Текст його виступу поширений пресслужбою грецького зовнішньополітичного відомства, зазначає УНН.

На питання, чи буде відповідь Греції включати використання військових, якщо Анкара надішле Oruc Reis в ВЕЗ Греції, Дендіас відповів, що країна буде захищати свій суверенітет і свої суверенні права всіма доступними засобами. “Думаю, що ніхто в Європейському союзі, ніхто з наших партнерів і друзів не очікує від уряду Греції чогось іншого”, — сказав глава МЗС.

Тоді журналісти попросили Дендіаса прокоментувати заяву радника з безпеки прем’єр-міністра Греції Алексіса Діакопулоса, який в тому ж випуску новин сказав: “Якщо вони (турки) увійдуть в район континентального шельфу Греції, то ми відреагуємо, в тому числі і військовими засобами”. “Ви знаєте, я не виділяю грецькі збройні сили з усього комплексу правопорядку країни і її уряду, — відповів Дендіас. — Конституцією на збройні сили Греції, як і на всіх нас, покладено обов’язок захищати суверенітет і суверенні права нашої батьківщини”.

“Ми нікому не загрожуємо, не робимо гучних заяв, і у нас немає такої істеричної реакції, яка характерна для інших країн регіону. Ми просто говоримо, що як суверенна країна ми зобов’язані за Конституцією захищати себе, і ми будемо робити це будь-якими засобами, які нам надають наша конституція і наші можливості. І ми говоримо це всім спокійно, щоб було відомо з самого початку, щоб не було непорозумінь”, — підкреслив глава МЗС.

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Торкаючись підписаної в четвер у Каїрі угоди між Грецією і Єгиптом про демаркацію морських кордонів і встановленні виключної економічної зони, Дендіас повідомив, що про документ вже проінформовані країни ЄС. “Відразу після мого повернення (з Каїра) ми відправили текст цієї угоди і його карти всім країнам, разом з якими ми є членами Європейського союзу, і, звичайно, головуючій в ньому Німеччині”, — сказав міністр.

На його думку, можливий ще діалог з Туреччиною, яка відразу ж відмовилася визнати греко-єгипетську угоду. “Ми завжди заявляли, що ми відкриті для діалогу. Навіть в ті часи, коли турецьке ставлення до нас було аж ніяк не похвальним. Тому що ми віримо в діалог. Але не в діалог на будь-яку можливу тему, це треба розуміти. Існує тільки одна розбіжність між Грецією і Туреччиною: це континентальний шельф в Егейському морі і в східній частині Середземного моря, а також води над цим шельфом. Звичайно, ми завжди готові обговорювати (це) з Туреччиною. Але не в умовах погроз і шантажу”, — сказав Дендіас.

Додамо, що греко-турецькі відносини стабільно знаходяться на ворожому рівні, особливо вони почали загострюватися після ситуації з собором Святої Софії у Стамбулі.

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