Греція проведе військові навчання біля спірних з Туреччиною територій

Оповіщення випущено станцією Іракліон гідрографічної служби ВМС Греції.

“Navtex дійсний з понеділка, 27 липня, до 30 липня, з метою проведення навчань берегової охорони зі стрільбами. Згідно Navtex, морякам заборонено перетинати позначену зону”, — йдеться в повідомленні.

Через деякий час Туреччина відповіла “анти-НАВТЕКС”, оголосивши грецьку ініціативу незаконною, йдеться в повідомленні.

Найвіддаленіший острів Греції Кастелорізо виявився в центрі суперечок Греції і Туреччини про розмежування морських зон і визначенні виключної економічної зони.

Гідрографічна служба Анталії 21 липня випустила міжнародне оповіщення Navtex про сейсмічні дослідження на південь і на схід острова Кастелорізо з 21 липня до 2 серпня. В Анкарі було оголошено, що дослідницьке судно Oruc Reis буде знаходитися в цьому районі. Туди вийшли також турецькі військові кораблі.

Довідка: Греція заявляє, що цей район входить в її виняткову економічну зону. Греція випустила своє сповіщення Navtex, яким анулювала турецьке. Збройні сили Греції були приведені в бойову готовність по всій країні. МЗС Греції повідомило, що заявило протест Туреччині і Греція підняла це питання в ЄС, в НАТО і Об’єднаних Націях.

Туреччина назвала претензії Греції з приводу розпочатих Туреччиною сейсмічних досліджень в районі Кастелорізо необгрунтованими. Як заявив офіційний представник турецького МЗС Хамі Аксой, судно Oruс Reis проводить дослідження в межах континентального шельфу Туреччини, про межі якого Анкара повідомила ООН. За його словами, уряд Туреччини видав ліцензію на ці роботи в 2012 році. Аксой заявив, що “максималістичні вимоги Греції по континентальному шельфу суперечать міжнародній та прецедентній практиці, а також судовим рішенням”.