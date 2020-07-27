Греция проведет военные учения вблизи со спорными с Турцией территориями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Греция выпустила в воскресенье международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами, сообщило издание Protothema, информирует УНН.
Оповещение выпущено станцией Ираклион гидрографической службы ВМС Греции.
“Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону”, — говорится в сообщении.
Через некоторое время Турция ответила “анти-НАВТЕКСом”, объявив греческую инициативу незаконной, говорится в сообщении.
Самый удаленный остров Греции Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны.
Гидрографическая служба Антальи 21 июля выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также турецкие военные корабли.
Справка: Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Греция выпустила свое оповещение Navtex, которым аннулировало турецкий. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. МИД Греции сообщил, что заявил протест Турции и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях.
Турция назвала претензии Греции по поводу начатых Турцией сейсмических исследований в районе Кастелоризо необоснованными. Как заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, судно Oruс Reis проводит исследования в пределах континентального шельфа Турции, о границах которого Анкара уведомила ООН. По его словам, правительство Турции выдало лицензию на эти работы в 2012 году. Аксой заявил, что “максималистские требования Греции по континентальному шельфу противоречат международному и прецедентному праву, а также судебным решениям”.