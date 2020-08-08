МИД Греции: мы готовы к военным мерам, если Турция направит исследовательское судно в нашу экономическую зону

На вопрос, будет ли ответ Греции включать использование военных, если Анкара пошлет Oruc Reis в ИЭЗ Греции, Дендиас ответил, что страна будет защищать свой суверенитет и свои суверенные права всеми средствами. “Думаю, что никто в Европейском союзе, никто из наших партнеров и друзей не ожидает от правительства Греции чего-то другого”, — сказал глава МИД.

Тогда журналисты попросили Дендиаса прокомментировать заявление советника по безопасности премьер-министра Греции Алексиса Диакопулоса, который в том же выпуске новостей сказал: “Если они (турки) войдут в район континентального шельфа Греции, то мы отреагируем, в том числе и военными средствами”. “Вы знаете, я не выделяю греческие вооруженные силы из всего комплекса правопорядка страны и ее правительства, — ответил Дендиас. — Конституцией на вооруженные силы Греции, как и на всех нас, возложена обязанность защищать суверенитет и суверенные права нашей родины”.

“Мы никому не угрожаем, не делаем громких заявлений, и у нас нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона. Мы просто говорим, что как суверенная страна мы обязаны по конституции защищать себя, и мы будем делать это любыми средствами, которые нам предоставляют наша конституция и наши возможности. И мы говорим это всем спокойно, чтобы было известно с самого начала, чтобы не было недопонимания”, — подчеркнул глава МИД.

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Касаясь подписанного в четверг в Каире соглашения между Грецией и Египтом о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны, Дендиас сообщил, что о документе уже проинформированы страны ЕС. “Сразу после моего возвращения (из Каира) мы отправили текст этого соглашения и его карты всем странам, вместе с которыми мы являемся членами Европейского союза, и, конечно, председательствующей в нем Германии”, — сказал министр.

По его мнению, возможен еще диалог с Турцией, которая сразу же отказалась признать греко-египетское соглашение. “Мы всегда заявляли, что мы открыты для диалога. Даже в те времена, когда турецкое отношение к нам было отнюдь не похвальным. Потому что мы верим в диалог. Но не в диалог на любую возможную тему, это надо понимать. Существует только одно разногласие между Грецией и Турцией: это континентальный шельф в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря, а также воды над этим шельфом. Конечно, мы всегда готовы обсуждать (это) с Турцией. Но не в условиях угроз и шантажа”, — сказал Дендиас.

Добавим, что греко-турецкие отношения стабильно находятся на враждебном уровне, особенно они начали обострятся после ситуации с собором Святой Софии в Стамбуле.