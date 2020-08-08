МИД Греции: мы готовы к военным мерам, если Турция направит исследовательское судно в нашу экономическую зону

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74775 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100330 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124356 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105964 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125933 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100893 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101776 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103813 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101884 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 37456 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 102136 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 93784 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 39381 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 53383 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 93784 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 124351 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 125932 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381981 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332842 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 23280 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 102136 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131932 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209231 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235945 просмотра
Актуальное
МИД Греции: мы готовы к военным мерам, если Турция направит исследовательское судно в нашу экономическую зону

МИД Греции: мы готовы к военным мерам, если Турция направит исследовательское судно в нашу экономическую зону

Киев  •  УНН

 • 18879 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Греция будет защищать свои суверенные права всеми средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Это дал понять в пятницу вечером министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в эфире телеканала Open. Текст его выступления распространен пресс-службой греческого внешнеполитического ведомства, отмечает УНН.

На вопрос, будет ли ответ Греции включать использование военных, если Анкара пошлет Oruc Reis в ИЭЗ Греции, Дендиас ответил, что страна будет защищать свой суверенитет и свои суверенные права всеми средствами. “Думаю, что никто в Европейском союзе, никто из наших партнеров и друзей не ожидает от правительства Греции чего-то другого”, — сказал глава МИД.

Тогда журналисты попросили Дендиаса прокомментировать заявление советника по безопасности премьер-министра Греции Алексиса Диакопулоса, который в том же выпуске новостей сказал: “Если они (турки) войдут в район континентального шельфа Греции, то мы отреагируем, в том числе и военными средствами”. “Вы знаете, я не выделяю греческие вооруженные силы из всего комплекса правопорядка страны и ее правительства, — ответил Дендиас. — Конституцией на вооруженные силы Греции, как и на всех нас, возложена обязанность защищать суверенитет и суверенные права нашей родины”.

“Мы никому не угрожаем, не делаем громких заявлений, и у нас нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона. Мы просто говорим, что как суверенная страна мы обязаны по конституции защищать себя, и мы будем делать это любыми средствами, которые нам предоставляют наша конституция и наши возможности. И мы говорим это всем спокойно, чтобы было известно с самого начала, чтобы не было недопонимания”, — подчеркнул глава МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Греция проведет военные учения вблизи со спорными с Турцией территориями

Касаясь подписанного в четверг в Каире соглашения между Грецией и Египтом о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны, Дендиас сообщил, что о документе уже проинформированы страны ЕС. “Сразу после моего возвращения (из Каира) мы отправили текст этого соглашения и его карты всем странам, вместе с которыми мы являемся членами Европейского союза, и, конечно, председательствующей в нем Германии”, — сказал министр.

По его мнению, возможен еще диалог с Турцией, которая сразу же отказалась признать греко-египетское соглашение. “Мы всегда заявляли, что мы открыты для диалога. Даже в те времена, когда турецкое отношение к нам было отнюдь не похвальным. Потому что мы верим в диалог. Но не в диалог на любую возможную тему, это надо понимать. Существует только одно разногласие между Грецией и Турцией: это континентальный шельф в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря, а также воды над этим шельфом. Конечно, мы всегда готовы обсуждать (это) с Турцией. Но не в условиях угроз и шантажа”, — сказал Дендиас.

Добавим, что греко-турецкие отношения стабильно находятся на враждебном уровне, особенно они начали обострятся после ситуации с собором Святой Софии в Стамбуле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы