Греція відреагувала на передачу собору Святої Софії під мечеть: це історична помилка Туреччини

“Ердоган допустив історичну помилку, помилку, що веде до розриву, який, я сподіваюся, не буде непереборним”, — сказав Пецас в суботу в ефірі телеканалу Skai. За його словами, рішення Ердогана створить для нього проблеми. “Греція засуджує ці дії і зробить все можливе, щоб були наслідки для Туреччини. Усе — на столі, і можливість санкцій не тільки з боку Європи, але і з боку міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО”, — сказав представник уряду.

“Немає ніяких сумнівів у тому, що ми застосуємо санкції в якомусь вигляді”, — підкреслив Пецас, пояснивши, що питання буде поставлено на найближчому саміті ЄС. “Будь-хто, хто порушує міжнародне право, повинен розуміти, що за його порушення існують болючі санкції”, — сказав представник кабінету.

“Тема (собору) Святої Софії — міжнародна. Єдине, що є безперечним, — це те, що таке порушення (міжнародного права) і така серйозна образа повинні мати відповідну відповідь. Ми очікуємо розвитку подій в найближчі дні”, — додав він.

У п’ятницю прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція рішуче засуджує рішення Туреччини перетворити собор Святої Софії в мечеть. За словами прем’єра, цей акт вплине не тільки на відносини Туреччини з Грецією, але і на її відносини з Європейським союзом, ЮНЕСКО та світовою спільнотою в цілому. Президент Греції Єкатеріні Сакелларопулу висловила думку, що рішення Анкари перетворити собор Святої Софії, який є символом православ’я і всього християнського світу, в мечеть кидає виклик історичній пам’яті і підриває цінності діалогу релігій. Глава МЗС Греції Нікос Дендіас назвав рішення про перетворення собору в мечеть провокацією. У свою чергу, міністр культури і спорту Греції Ліна Мендон заявила, що це рішення Анкари є викликом усьому цивілізованому світу. На її думку, президент Ердоган “прийняв рішення про культурну ізоляцію Туреччини”.

У той же час, лідер парламентської партії “Еллінікі лісі” (“Грецьке рішення”) Кіріакос Велопулос запропонував у відповідь на рішення Анкари перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) в Стамбулі з музею в мечеть запровадити загальне ембарго на турецькі товари і послуги, закрити кордони для транзиту їх з Туреччини, а також перетворити будинок-музей Кемаля Ататюрка в Салоніках в музей пам’яті жертв геноциду сотень тисяч греків-понтійців, здійсненого в 1914-1923 роках османськими турками.

Лідер головної опозиційної партії СІРІЗА, експрем’єр Алексіс Ціпрас в своєму Facebook підкреслив обов’язок уряду Греції підняти питання про перетворення собору Святої Софії в мечеть на міжнародному рівні. “Рішення президента Туреччини перетворити в мечеть собор Святої Софії — унікальний пам’ятник Всесвітньої спадщини (ЮНЕСКО), що має велике історичне і духовне значення для християнства, — є серйозною провокацією. Воно підриває міжконфесійний діалог і грубо порушує загальнолюдські цінності, які сьогодні необхідні як ніколи. Міжнародне співтовариство має рішуче протистояти цим діям, і уряд (Греції) зобов’язаний поставити це питання на міжнародному рівні”, — сказав Ціпрас.