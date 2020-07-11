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Греция отреагировала на передачу собора Святой Софии под мечеть: это историческая ошибка Турции

Греция отреагировала на передачу собора Святой Софии под мечеть: это историческая ошибка Турции

Киев  •  УНН

 • 35140 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас назвал исторической ошибкой решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть, а также заявил, что Греция приложит усилия для введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС, передает УНН.

“Эрдоган допустил историческую ошибку, ошибку, ведущую к разрыву, который, я надеюсь, не будет непреодолимым”, — сказал Пецас в субботу в эфире телеканала Skai. По его словам, решение Эрдогана создаст для него проблемы. “Греция осуждает эти действия и сделает все возможное, чтобы были последствия для Турции. Все — на столе, и возможность санкций не только со стороны Европы, но и со стороны международных организаций, таких как ЮНЕСКО”, — сказал представитель правительства.

“Нет никаких сомнений в том, что мы применим санкции в каком-то виде”, — подчеркнул Пецас, пояснив, что вопрос будет поставлен на ближайшем саммите ЕС. “Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за его нарушение существуют болезненные санкции”, — сказал представитель кабинета.

“Тема (собора) Святой Софии — международная. Единственное, что является бесспорным, — это то, что такое нарушение (международного права) и такое серьезное оскорбление должны иметь соответствующий ответ. Мы ожидаем развития событий в ближайшие дни”, — добавил он.

В пятницу премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Президент Греции Екатерини Сакелларопулу выразила мнение, что решение Анкары превратить собор Святой Софии, являющийся символом православия и всего христианского мира, в мечеть бросает вызов исторической памяти и подрывает ценности диалога религий. Глава МИД Греции Никос Дендиас назвал решение о превращении собора в мечеть провокацией. В свою очередь, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони заявила, что это решение Анкары является вызовом всему цивилизованному миру. По ее мнению, президент Эрдоган “принял решение о культурной изоляции Турции”.

В тоже время, лидер парламентской партии “Эллиники лиси” (“Греческое решение”) Кириакос Велопулос предложил в ответ на решение Анкары превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для транзита их из Турции, а также превратить дом-музей Кемаля Ататюрка в Салониках в музей памяти жертв геноцида сотен тысяч греков-понтийцев, осуществленного в 1914-1923 годах османскими турками.

Лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас в своем Facebook подчеркнул обязанность правительства Греции поднять вопрос о превращении собора Святой Софии в мечеть на международном уровне. “Решение президента Турции превратить в мечеть собор Святой Софии — уникальный памятник Всемирного наследия (ЮНЕСКО), имеющий большое историческое и духовное значение для христианства, — является серьезной провокацией. Она подрывает межконфессиональный диалог и грубо нарушает общечеловеческие ценности, которые сегодня необходимы как никогда. Международное сообщество должно решительно противостоять этим действиям, и правительство (Греции) обязано поставить этот вопрос на международном уровне”, — сказал Ципрас.

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