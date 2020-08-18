Туреччина відновила бурові роботи у Середземному морі

"У вівторок Туреччина почала буріння у нових районах поблизу південно-західного узбережжя Кіпру, що може привести до посилення напруги у відносинах з Європейським Союзом, Грецією і Францією, і збільшення військової присутності у регіоні. Анкара відновила пошук енергії у спірних водах східної частини Середземного моря на минулому тижні після провалу переговорів з Грецією за посередництва Німеччини, коли 6 серпня Афіни оголосили про угоду про делімітацію морського кордону з Єгиптом у відповідь на аналогічну угоду між Туреччиною і Лівією", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що Туреччина і Греція мають розбіжності у питанні видобутку нафти і газу в водах неподалік Кіпру. Греція і ЄС стверджують, що Туреччина незаконно здійснює буріння у цій зоні, Туреччина стверджує, що ці води знаходиться у межах її виключної економічної зони.

Минулого тижня високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав уряд Туреччини припинити всі роботи з розвідки нафти і газу у спірних з Грецією водах Середземного моря. За його словами, відновлення бурових робіт турецьким судном Yavuz у морській зоні Кіпру та Єгипту посилює напруженість у Східному Середземномор'ї.

Як раніше повідомлялося в УНН, Греція буде захищати свої суверенні права всіма доступними засобами, включаючи військові, якщо Туреччина направить дослідницьке судно Oruc Reis у грецьку виняткову економічну зону (ВЕЗ).