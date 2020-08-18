Турция возобновила буровые работы в Средиземном море

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102189 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127143 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107576 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127631 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101322 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102131 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Турция возобновила буровые работы в Средиземном море

Турция возобновила буровые работы в Средиземном море

Киев  •  УНН

 • 20107 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во вторник Турция начала бурение в новых районах у юго-западного побережья Кипра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Во вторник Турция начала бурение в новых районах у юго-западного побережья Кипра, что может привести к усилению напряженности в отношениях с Европейским Союзом, Грецией и Францией, и увеличению военного присутствия в регионе. Анкара возобновила поиск энергии в спорных водах восточной части Средиземного моря на прошлой неделе после провала переговоров с Грецией при посредничестве Германии, когда 6 августа Афины объявили о соглашении о делимитации морской границы с Египтом в ответ на аналогичное соглашение между Турцией и Ливией", - говорится в сообщении.

Добавим, что Турция и Греция имеют разногласия в вопросе добычи нефти и газа в водах неподалеку Кипра. Греция и ЕС утверждают, что Турция незаконно осуществляет бурение в этой зоне, Турция утверждает, что эти воды находится в пределах ее исключительной экономической зоны.

На прошлой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря. По его словам, восстановление буровых работ турецким судном Yavuz в морской зоне Кипра и Египта усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье.

Как ранее сообщалось в УНН, Греция будет защищать свои суверенные права всеми доступными средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону (СЭЗ).

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