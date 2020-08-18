Турция возобновила буровые работы в Средиземном море
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во вторник Турция начала бурение в новых районах у юго-западного побережья Кипра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Во вторник Турция начала бурение в новых районах у юго-западного побережья Кипра, что может привести к усилению напряженности в отношениях с Европейским Союзом, Грецией и Францией, и увеличению военного присутствия в регионе. Анкара возобновила поиск энергии в спорных водах восточной части Средиземного моря на прошлой неделе после провала переговоров с Грецией при посредничестве Германии, когда 6 августа Афины объявили о соглашении о делимитации морской границы с Египтом в ответ на аналогичное соглашение между Турцией и Ливией", - говорится в сообщении.
Добавим, что Турция и Греция имеют разногласия в вопросе добычи нефти и газа в водах неподалеку Кипра. Греция и ЕС утверждают, что Турция незаконно осуществляет бурение в этой зоне, Турция утверждает, что эти воды находится в пределах ее исключительной экономической зоны.
На прошлой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря. По его словам, восстановление буровых работ турецким судном Yavuz в морской зоне Кипра и Египта усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье.
Как ранее сообщалось в УНН, Греция будет защищать свои суверенные права всеми доступными средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону (СЭЗ).