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Качка обговорив питання взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною

Качка обговорив питання взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною

Київ • УНН

 • 15084 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України Тарас Качка обговорив питання взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Так, відбулася онлайн-конференція "Україна-Туреччина: нові можливості для співпраці" з метою обговорення перспектив та пріоритетних напрямів українсько-турецького економічного співробітництва.

"Незважаючи на карантинні обмеження, Україна і Туреччина залишаються надійним торговельним партнерами. В 2019 році Туреччина посіла 1-е місце серед країн Близькосхідного регіону за обсягом товарообігу з Україною. При цьому потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу реалізований не повністю. Україна зацікавлена в укладенні всеосяжної Угоди про вільну торгівлю між двома країнами, що сприятиме розширенню доступу на ринки товарів і послуг", - зазначив Качка.

Він наголосив, що одним з основних інструментів активізації двостороннього співробітництва в економічній сфері є Міжурядова українсько-турецька комісія з торговельно-економічного співробітництва. Заступник Міністра підтвердив готовність української сторони до проведення Комісії у вересні в Одесі.

"Також було обговорено питання торгівлі та галузевої взаємодії в рамках Українсько-турецької робочої групи по сільському господарству. Туреччина є одним з ключових торговельних партнерів України та стабільно входить у ТОП 10 країн, куди експортується вітчизняна аграрна продукція", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що за І півріччя 2020 року товарообіг між країнами склав 2,27 млрд доларів, що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому Україна зацікавлена в нарощуванні експорту готової продукції.

Крім того, серед основних напрямків розвитку двостороннього співробітництва: IT, інновації, промисловість, енергетика та енергоефективність, логістика, транспортна інфраструктура, туризм тощо.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі розповіли, які документи потрібні для поїздки до Туреччини.

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