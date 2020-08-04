У Держприкордонслужбі розповіли, які документи потрібні для поїздки до Туреччини

Якщо ви плануєте поїхати до Туреччини вам потрібно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або паспорт громадянина України у вигляді ID — картки.

“Страховий поліс (з 1 липня запроваджується в’їзд за умови обов’язкової наявності страхового полісу на COVID 19, який можна придбати онлайн, у туроператора, під час придбання квитків, а також, безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття)”, — йдеться в повідомленні.

Також у пункті пропуску передбачено медичний огляд на предмет наявності COVID у пункті медичного контролю. У разі виявлення симптомів під час огляду безкоштовно проводиться ПЛР-тест.

Нагадаємо, через нове поширення COVID-19 влада Туреччини заявила про готовність до “радикальних мір”.