В Госпогранслужбе рассказали, какие документы нужны для поездки в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Для поездки в Турцию нужно иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу и страховой полис на COVID 19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.
Если вы планируете поехать в Турцию, то вам нужно иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или паспорт гражданина Украины в виде ID - карты.
"Страховой полис (с 1 июля вводится въезд при условии обязательного наличия страхового полиса на COVID 19, который можно приобрести онлайн, у туроператора, при покупке билетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии)", - говорится в сообщении.
Также в пункте пропуска предусмотрено медицинское освидетельствование на предмет наличия COVID в пункте медицинского контроля. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.
Напомним, из-за нового распространения COVID-19 власти Турции заявили о готовности к "радикальным мерам".