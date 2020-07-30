Пандемія: через нове поширення COVID-19 влада Туреччини заявила про готовність до "радикальних мір"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджи заявив про можливість введення “радикальних заходів” через зростання випадків захворювання коронавірусом у центральних і східних регіонах країни. Запис його виступу опубліковано в Twitter, пише УНН.
“У центральній Туреччині і в східних провінціях пік ще не досягнутий, кількість випадків коронавірусу поступово збільшується. Якщо буде необхідно, можуть бути прийняті радикальні заходи”, — сказав Коджа.
Він додав, що під час свята Курбан-байрам, яке в Туреччині відзначатимуть з 31 липня по 3 серпня, нових обмежень влада вводити не збирається.
За даними міністра, 29 липня в Туреччині було виявлено 942 нових випадків зараження, померло 14 осіб. Всього за час пандемії заразилися 228 924 особи, померли 5 659.
Брифінг глави міністерства охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджи (перегляд при переході на Twitter):
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