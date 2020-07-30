Пандемия: из-за нового распространения COVID-19 власти Турции заявили о готовности к "радикальным мерам"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил о возможности введения “радикальных мер” из-за роста случаев заболевания коронавирусом в центральных и восточных регионах страны. Запись его выступления опубликована в Twitter, пишет УНН.
“В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры”, — сказал Коджа.
Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, новых ограничений власти вводить не собираются.
По данным министра, 29 июля в Турции было выявлено 942 новых случаев заражения, умерло 14 человек. Всего за время пандемии заразились 228 924 человека, умерли 5 659.
Брифинг глави министерства здравохранения Турции Фахреттина Коджи (просмотр при переходе на Twitter):
Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.
SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/zUn00VmGT6