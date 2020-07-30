Пандемия: из-за нового распространения COVID-19 власти Турции заявили о готовности к "радикальным мерам"

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Киев  •  УНН

 • 20378 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил о возможности введения “радикальных мер” из-за роста случаев заболевания коронавирусом в центральных и восточных регионах страны. Запись его выступления опубликована в Twitter, пишет УНН.

“В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры”, — сказал Коджа.

Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, новых ограничений власти вводить не собираются.

По данным министра, 29 июля в Турции было выявлено 942 новых случаев заражения, умерло 14 человек. Всего за время пандемии заразились 228 924 человека, умерли 5 659.

Брифинг глави министерства здравохранения Турции Фахреттина Коджи (просмотр при переходе на Twitter):

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/zUn00VmGT6

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020

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