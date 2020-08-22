У МінТОТ обговорили санкції проти тих, хто переслідує українських вірян у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) України закликало застосувати санкції щодо тих, хто переслідує українських вірян у Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр міністерства.
Зазначається, що це обговорювалось 21 серпня між очільником МінТОТ та одночасно віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим та архиєпископом Сімферопольським та Кримським Православної церкви України Климентом.
Вони обговорили питання утисків релігійних прав громадян України у тимчасово окупованому Росією Криму, а також “застосування санкційних обмежень щодо осіб, які мають відношення до виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі”.
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“Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади ПЦУ у окупованому нею українському Криму, продовжує безсоромно порушувати норми міжнародного права. Такі дії не можуть лишатися безкарними. Окрім національних санкцій, Україна порушуватиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у співпраці з міжнародними партнерами”, — наголосив Резніков.
Зазначається, що під час зустрічі було обговорено питання щодо перетину КПВВ саященниками православної місії, які відвідують українських полонених у Криму, в умовах тимчасових обмежень, пов‘язаними із карантином, а також можливість створення недержавного фонду з питань підтримки та впроваждення культурно-гуманітарних проєктів у Криму.
Як повідомляв УНН, у Президента звинуватили Росію у спробах знищити українську культуру в окупованому Криму.