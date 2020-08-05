У Зеленського звинуватили Росію у спробах знищити українську культуру в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Росія вчергове вчиняє дії щодо знищення осередків української культури в окупованому Криму, переслідуючи українську релігійну громаду. Про це йдеться у повідомленні представництва Президента України Володимира Зеленського в АР Крим, передає УНН.
Зазначається, що 4 серпня Верховний суд РФ відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у Сімферополі.
"Представництво засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії Православної церкви України та її вірян. Рішення суду, направлене на виселення єпархії з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, є втіленням політики держави-окупанта щодо витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української церкви", – заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.
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За словами адвоката Сергія Зайця, "по суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму".
"Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Нагадаю, що рішення про виселення з храму кримські суди постановили ще влітку 2019 року. Одночасно влада РФ намагається знести каплицю в Євпаторії. За тиждень до цього архієпископ Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю", – прокоментував юрист.
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У представництві Президента України в АР Крим наголосили, що спільно з МЗС, Міністерством культури та інформаційної політики, прокуратурою АР Крим і далі будуть вживати всі можливі заходи по захисту громадян на окупованому півострові.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Денісової відреагували на вимогу окупаційної влади знести храм ПЦУ в Євпаторії.