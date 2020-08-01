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У СЗР розповіли, як Росія впливає на Україну через релігію

У СЗР розповіли, як Росія впливає на Україну через релігію

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України розповіли про загрози з боку Російської православної церкви (РПЦ) для держави, Православної церкви України (ПЦУ) та українських вірян. Про це розповів голова СЗР Валерій Кондратюк, передає УНН із посиланням на Zn.ua.

“Одна з форм кремлівського тиску на нашу державу — просування ідеї „русской православной церкви“. Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як „жорстку“ (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як „м’яку“ силу (вплив на уми вірян)”, — написав головний розвідник.

Кондратюк додав, що на цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення ПЦУ, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російське кураторство над окупованим Донбасом зазнало суттєвих змін — СЗР

“Ще один спецпроєкт Кремля — спроби створення й легалізації в регіонах України парамілітарних формувань у рамках релігійних громад з наділенням їх правоохоронними функціями. Йдеться про активізацію діяльності проросійських „козацьких“ організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку”, — повідомив голова СЗР, та додав, що такі випадки фіксувалися, зокрема, у Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.

Раніше повідомлялось, що у Службі зовнішньої розвідки не виключають повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року до ПЦУ перейшло близько 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній

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