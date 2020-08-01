У СЗР розповіли, як Росія впливає на Україну через релігію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України розповіли про загрози з боку Російської православної церкви (РПЦ) для держави, Православної церкви України (ПЦУ) та українських вірян. Про це розповів голова СЗР Валерій Кондратюк, передає УНН із посиланням на Zn.ua.
“Одна з форм кремлівського тиску на нашу державу — просування ідеї „русской православной церкви“. Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як „жорстку“ (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як „м’яку“ силу (вплив на уми вірян)”, — написав головний розвідник.
Кондратюк додав, що на цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення ПЦУ, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них.
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“Ще один спецпроєкт Кремля — спроби створення й легалізації в регіонах України парамілітарних формувань у рамках релігійних громад з наділенням їх правоохоронними функціями. Йдеться про активізацію діяльності проросійських „козацьких“ організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку”, — повідомив голова СЗР, та додав, що такі випадки фіксувалися, зокрема, у Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.
Раніше повідомлялось, що у Службі зовнішньої розвідки не виключають повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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