Минулого року до ПЦУ перейшло близько 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній

"Протягом 2019 року близько 600 громад приєдналися з боку Московського патріархату до Православної церкви України… Минулого року цей процес був інтенсивний, але у зв’язку з карантином ці процеси призупинені, тому що громади не мають можливості збиратися", - сказав Епіфаній.

За його словами, всі проблеми Московський патріархат створював штучно.

"Ми прагнемо, щоб в Україні панував релігійний мир. Кожна громада, згідно з законодавством, сама визначається, в ідеалі - не повинно бути протистоянь, якби діяв закон й всі відповідально ставилися до нього… Якщо є дві третини тих, хто бажають перейти до ПЦУ, оформляються відповідні документи і не повинно бути жодних проблем. Втім, з боку Московського патріархату ми бачимо, що ці проблеми створюються штучно: завозять людей, і в села, інколи, не громада вирішує, а ті, хто приїхали, щоб створити штучний конфлікт. Таких конфліктів було багато", - розповів Епіфаній.

Нагадаємо, ПЦУ та УПЦ МП (РПЦ) не проводитимуть ходу до річниці Хрещення Русі.