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ПЦУ та УПЦ не проводитимуть ходу до річниці Хрещення Русі

ПЦУ та УПЦ не проводитимуть ходу до річниці Хрещення Русі

Київ • УНН

 • 18278 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу до 1032 річниці Хрещення Київської Русі. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.

“Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи.

ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах. Радий, що предстоятелі православних церков поставились відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет”, — написав міністр.

Додамо, що Православна церква України під час засідання Священного синоду ухвалила:
“1. Беручи до уваги встановлені державою обмеження на проведення масових релігійних заходів, провести 27-28 липня 2020 р. святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України за наступним розпорядком:
— 27 липня ввечері — Всенічне бдіння у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва;
— 28 липня ранком — Божественна літургія у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва, після обіду — молебень біля пам’ятника рівноапостольному кн. Володимиру (без проведення хресного ходу).
Благословити єпархіальним архієреям сповістити духовенство і вірних про особливості цьогорічного святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України, які не дозволяють організувати традиційне паломництво вірних до Києва, а тому мають бути проведені на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням відповідних приписів.
2. Поєднати святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України з відзначенням 400-ліття рукоположення святителя Іова на Митрополита Київського і всієї Руси та відновлення ієрархії православної Київської Митрополії (1620 р.)”.

Нагадаємо, 28 липня відзначають День хрещення Київської Русі — України і водночас вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі.

Хрещення Київської Русі — України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.

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