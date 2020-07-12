ПЦУ та УПЦ не проводитимуть ходу до річниці Хрещення Русі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу до 1032 річниці Хрещення Київської Русі. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.
“Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи.
ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах. Радий, що предстоятелі православних церков поставились відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет”, — написав міністр.
Додамо, що Православна церква України під час засідання Священного синоду ухвалила:
“1. Беручи до уваги встановлені державою обмеження на проведення масових релігійних заходів, провести 27-28 липня 2020 р. святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України за наступним розпорядком:
— 27 липня ввечері — Всенічне бдіння у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва;
— 28 липня ранком — Божественна літургія у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва, після обіду — молебень біля пам’ятника рівноапостольному кн. Володимиру (без проведення хресного ходу).
Благословити єпархіальним архієреям сповістити духовенство і вірних про особливості цьогорічного святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України, які не дозволяють організувати традиційне паломництво вірних до Києва, а тому мають бути проведені на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням відповідних приписів.
2. Поєднати святкування 1032-ї річниці Хрещення Руси-України з відзначенням 400-ліття рукоположення святителя Іова на Митрополита Київського і всієї Руси та відновлення ієрархії православної Київської Митрополії (1620 р.)”.
Нагадаємо, 28 липня відзначають День хрещення Київської Русі — України і водночас вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі.
Хрещення Київської Русі — України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.