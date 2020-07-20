В прошлом году в ПЦУ перешло около 600 приходов Московского патриархата - Епифаний

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39248 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102315 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107225 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134506 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110973 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131928 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102166 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102607 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104451 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102075 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В прошлом году в ПЦУ перешло около 600 приходов Московского патриархата - Епифаний

В прошлом году в ПЦУ перешло около 600 приходов Московского патриархата - Епифаний

Киев  •  УНН

 • 19337 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В прошлом году около 600 религиозных общин из Московского патриарха перешли в Православную церковь Украины. Об этом заявил митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В течение 2019 года около 600 общин присоединились со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины... В прошлом году этот процесс был интенсивный, но в связи с карантином эти процессы приостановлены, так как общины не имеют возможности собираться", - сказал Епифаний.

По его словам, все проблемы Московский патриархат создавал искусственно.

"Мы хотим, чтобы в Украине господствовал религиозный мир. Каждая община, согласно законодательству, сама определяется, в идеале - не должно быть противостояний, если бы действовал закон и все ответственно относились к нему... Если есть две трети желающие перейти к ПЦУ, оформляются соответствующие документы и не должно быть никаких проблем. Впрочем, со стороны Московского патриархата мы видим, что эти проблемы создаются искусственно: завозят людей, и в деревни, иногда, не общество решает, а те, кто приехали, чтобы создать искусственный конфликт. Таких конфликтов было много", - рассказал Епифаний.

Напомним, ПЦУ и УПЦ МП (РПЦ) не будут проводить ходу к годовщине Крещения Руси.

Украинские Национальные Новости

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