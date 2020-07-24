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У Денісової відреагували на вимогу окупаційної влади знести храм ПЦУ в Євпаторії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої "служби судових приставів Криму" про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засуджує такі цинічні дії окупаційної влади, інформує Офіс омбудсмена України у Telegram-каналі, передає УНН.

"Сьогодні стало відомо, що архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої "служби судових приставів Криму" про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Знесення культової будівлі вимагається у п’ятиденний термін. У випадку невиконання поставлених вимог, відносно архієпископа Климента може бути відкрите кримінальне провадження за статтею 315 Кримінального кодексу РФ (невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акту)", - повідомили в Офісі.

Зазначається, що рішення про знесення культової споруди було ухвалено "кримським судом" через нібито відсутність у відповідача доказів, які підтверджують законність використання земельної ділянки та будівлі релігійною громадою ПЦУ у Євпаторії.

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засуджує такі цинічні дії окупаційної влади, які мають на меті залякування парафіян Православної церкви України в анексованому Криму. Ще раз наголошуємо на тому що, територія Кримського півострову – це територія України, де діє українське законодавство", - підкреслили у омбудсмена.

Як зауважили в офісі, вирок так званих "судів" у окупованому Криму та переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії.

"Росія не має права застосовувати своє законодавство відносно громадян України та їхнього майна у Криму. Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-окупанта на окупованій території. Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням міжнародного законодавства Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН, у листопаді минулого року підконтрольний Росії "Євпаторійський міський суд" зобов'язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії.

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