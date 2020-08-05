У Зеленского обвинили Россию в попытках уничтожить украинскую культуру в оккупированном Крыму

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87484 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102634 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127882 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107936 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128177 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101424 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102218 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Киев  •  УНН

 • 12767 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Россия в очередной раз совершает действия по уничтожению очагов украинской культуры в оккупированном Крыму, преследуя украинскую религиозную общину. Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым, передает УНН.

Отмечается, что 4 августа Верховный суд РФ отказался пересматривать решение оккупационных судов на территории Крыма о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

"Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии Православной церкви Украины и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии с Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской церкви", - заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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По словам адвоката Сергея Зайца, "по сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму".

"Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года. Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", - прокомментировал юрист.

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В представительстве Президента Украины в АР Крым отметили, что совместно с МИДом, Министерством культуры и информационной политики, прокуратурой АР Крым и дальше будут принимать все возможные меры по защите граждан в оккупированном полуострове.

Как сообщалось ранее в УНН, у Денисовой отреагировали на требование оккупационных властей снести храм ПЦУ в Евпатории.

Украинские Национальные Новости

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