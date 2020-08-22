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Ердоган телефоном запросив Зеленського до Туреччини та привітав з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента України.

Ердоган телефоном запросив Зеленського до Туреччини та привітав з Днем Незалежності

“Президент Туреччини привітав Володимира Зеленського та всіх українців з 29-ю річницею незалежності й відзначив, що радий активізації двосторонніх контактів, яка відбувається попри епідемічну ситуацію. Він також привітав Главу Української держави із встановленням повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

“Вдячний, що ви це згадали. Справді, сьогодні вже 27 днів, відколи триває режим тиші. За цей час у нас не було жодних бойових втрат, жоден військовий не був поранений через бойові дії”, — сказав під час розмови Зеленський.

Президент України також подякував турецькому колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Було позитивно відзначено відновлення авіасполучення між двома країнами та створення можливостей для туристичних подорожей.

Володимир Зеленський привітав Президента Турецької Республіки з відкриттям покладів природного газу на турецькому узбережжі Чорного моря, розробка яких сприятиме підвищенню енергетичної безпеки Туреччини та країн регіону.

Глави держав обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу та домовилися й надалі координувати зусилля у боротьбі з пандемією та її наслідками.

Сторони особливо наголосили на тому, що коронавірус не повинен вплинути на розвиток двосторонніх відносин.

Співрозмовники обговорили перебіг виконання попередніх домовленостей щодо реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництва автомобільних доріг в Україні, а також житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим.

Президент України висловив подяку Реджепу Таїпу Ердогану за відстоювання прав та інтересів кримських татар, а також за сприяння звільненню українських громадян, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях Криму і Донецької та Луганської областей.

Володимир Зеленський порушив питання необхідності продовження роботи в напрямку звільнення утримуваних Росією осіб.

“У нас є новий список, куди входить понад 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Серед них — батько трирічного хлопчика, загиблого в Криму, Руслан Сулейманов”, — сказав Глава Української держави.

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Було відзначено важливість проведення чергового засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Володимир Зеленський наголосив на необхідності покращення умов доступу деяких груп українських товарів на турецький ринок. У цьому зв’язку він закликав Президента Туреччини виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита, та дотримуватися паритетних умов двосторонньої торгівлі.

“Лише у квітні-червні цього року додаткові митні ставки були застосовані до понад 1400 товарних позицій. Це негативно впливає на експорт нашої металургії, легкої та кондитерської промисловості”, — сказав Президент України.

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У відповідь Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що негайно доручить опрацювати це питання з відповідними відомствами Турецької Республіки.

Глави держав також обговорили актуальні питання розвитку практичної співпраці у сфері безпеки та оборони, яка є важливою складовою українсько-турецького стратегічного партнерства та має значний потенціал.

“Сподіваюся, що наші уряди зможуть до кінця цього року укласти двосторонню угоду про співпрацю в оборонній сфері. Важливою є участь Туреччини у командно-штабних навчаннях „Об’єднані зусилля-2020“, запланованих в Україні на останню декаду вересня”, — зазначив Володимир Зеленський.

"Президент Турецької Республіки запросив Главу Української держави відвідати Туреччину", - йдеться у повідомленні.

Додається, що сторони також обговорили підготовку до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.

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