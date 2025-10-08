Эрдоган позвонил Путину и призвал "активизировать дипломатию"
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость активизации дипломатических инициатив для достижения справедливого мира в Украине. Лидеры также обсудили ситуацию в Секторе Газа, двусторонние отношения и энергетическое сотрудничество.
Анкара продолжает позиционировать себя в качестве посредника в попытках достичь прочного мира между Украиной и Россией. Последний диалог между лидерами Турции и РФ стал еще одним этапом дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности и поиск взаимоприемлемых решений. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Директората по коммуникациям администрации президента Турции.
Детали
Во вторник, 7 октября, состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе общения глава Турции подчеркнул необходимость активизации дипломатических инициатив, которые могли бы привести к завершению войны между РФ и Украиной на условиях справедливого и прочного мира.
Президент Эрдоган заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы обеспечить завершение украинско-российской войны справедливым и прочным миром, и что Турция будет продолжать работать над достижением мира
Отмечается, что помимо украинского направления, лидеры обсудили и другие важные международные вопросы. Эрдоган сообщил Путину, что Анкара предпринимает шаги для установления перемирия в Секторе Газа и обеспечения доставки гуманитарной помощи. Также в центре разговора оказались двусторонние отношения между Турцией и Россией, в частности торговое и энергетическое сотрудничество.
Президент Турции отдельно поздравил Путина с днем рождения, что придало общению личный дипломатический оттенок.
По словам аналитиков, Анкара продолжает выполнять роль посредника между Западом и Москвой, стремясь укрепить свои позиции на мировой арене через контакты с обеими сторонами конфликта.
Напомним
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что прорыв в урегулировании войны России против Украины может произойти через несколько месяцев, а контуры потенциального соглашения становятся более четкими после встречи Путина с Трампом. Он отметил, что главное препятствие на пути к миру – судьба неоккупированной части Донецкой области.
