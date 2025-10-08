$41.340.11
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 28156 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 24422 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 28050 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 27325 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 52232 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 46240 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73382 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60780 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57576 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Эрдоган позвонил Путину и призвал "активизировать дипломатию"

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость активизации дипломатических инициатив для достижения справедливого мира в Украине. Лидеры также обсудили ситуацию в Секторе Газа, двусторонние отношения и энергетическое сотрудничество.

Эрдоган позвонил Путину и призвал "активизировать дипломатию"

Анкара продолжает позиционировать себя в качестве посредника в попытках достичь прочного мира между Украиной и Россией. Последний диалог между лидерами Турции и РФ стал еще одним этапом дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности и поиск взаимоприемлемых решений. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Директората по коммуникациям администрации президента Турции.

Детали

Во вторник, 7 октября, состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе общения глава Турции подчеркнул необходимость активизации дипломатических инициатив, которые могли бы привести к завершению войны между РФ и Украиной на условиях справедливого и прочного мира.

Президент Эрдоган заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы обеспечить завершение украинско-российской войны справедливым и прочным миром, и что Турция будет продолжать работать над достижением мира

- говорится в сообщении

Отмечается, что помимо украинского направления, лидеры обсудили и другие важные международные вопросы. Эрдоган сообщил Путину, что Анкара предпринимает шаги для установления перемирия в Секторе Газа и обеспечения доставки гуманитарной помощи. Также в центре разговора оказались двусторонние отношения между Турцией и Россией, в частности торговое и энергетическое сотрудничество.

Президент Турции отдельно поздравил Путина с днем рождения, что придало общению личный дипломатический оттенок.

По словам аналитиков, Анкара продолжает выполнять роль посредника между Западом и Москвой, стремясь укрепить свои позиции на мировой арене через контакты с обеими сторонами конфликта.

Напомним

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что прорыв в урегулировании войны России против Украины может произойти через несколько месяцев, а контуры потенциального соглашения становятся более четкими после встречи Путина с Трампом. Он отметил, что главное препятствие на пути к миру – судьба неоккупированной части Донецкой области.

Вита Зеленецкая

