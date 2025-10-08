$41.340.11
7 жовтня, 15:10 • 23375 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 28438 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 24599 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 28220 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 27481 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 52297 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46270 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73411 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60808 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57591 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ердоган подзвонив путіну та закликав "активізувати дипломатію"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, наголосивши на необхідності активізації дипломатичних ініціатив для досягнення справедливого миру в Україні. Лідери також обговорили ситуацію в Секторі Гази, двосторонні відносини та енергетичне співробітництво.

Ердоган подзвонив путіну та закликав "активізувати дипломатію"

Анкара продовжує представляти себе посередником у намаганнях досягти тривалого миру між Україною та росією. Останній діалог між керівниками Туреччини та рф став ще одним етапом дипломатичних зусиль, спрямованих на зменшення напруженості та пошук взаємоприйнятних рішень. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.  

Деталі

У вівторок, 7 жовтня, відбулася телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і очільником кремля володимиром путіним. В ході спілкування глава Туреччини наголосив на необхідності активізації дипломатичних ініціатив, які могли б призвести до завершення війни між ра та Україною на умовах справедливого і міцного миру.

Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи мають набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим і міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру

- йдеться у дописі

Зазначається, що окрім українського напрямку, лідери обговорили й інші важливі міжнародні питання. Ердоган повідомив путіну, що Анкара вживає кроків для встановлення перемир’я в Секторі Гази та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Також у центрі розмови опинилися двосторонні відносини між Туреччиною та росією, зокрема торговельне та енергетичне співробітництво.

Президент Туреччини окремо привітав путіна з днем народження, що надало спілкуванню особистого дипломатичного відтінку.

За словами аналітиків, Анкара продовжує виконувати роль посередника між Заходом і москвою, прагнучи зміцнити свої позиції на світовій арені через контакти з обома сторонами конфлікту.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що прорив у врегулюванні війни росії проти України може відбутися за кілька місяців, а контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі путіна з Трампом. Він зазначив, що головна перешкода на шляху до миру – доля неокупованої частини Донецької області.

Віта Зеленецька

