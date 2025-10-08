Ердоган подзвонив путіну та закликав "активізувати дипломатію"

Анкара продовжує представляти себе посередником у намаганнях досягти тривалого миру між Україною та росією. Останній діалог між керівниками Туреччини та рф став ще одним етапом дипломатичних зусиль, спрямованих на зменшення напруженості та пошук взаємоприйнятних рішень. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Деталі

У вівторок, 7 жовтня, відбулася телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і очільником кремля володимиром путіним. В ході спілкування глава Туреччини наголосив на необхідності активізації дипломатичних ініціатив, які могли б призвести до завершення війни між ра та Україною на умовах справедливого і міцного миру.

Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи мають набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим і міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру - йдеться у дописі

Зазначається, що окрім українського напрямку, лідери обговорили й інші важливі міжнародні питання. Ердоган повідомив путіну, що Анкара вживає кроків для встановлення перемир’я в Секторі Гази та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Також у центрі розмови опинилися двосторонні відносини між Туреччиною та росією, зокрема торговельне та енергетичне співробітництво.

Президент Туреччини окремо привітав путіна з днем народження, що надало спілкуванню особистого дипломатичного відтінку.

За словами аналітиків, Анкара продовжує виконувати роль посередника між Заходом і москвою, прагнучи зміцнити свої позиції на світовій арені через контакти з обома сторонами конфлікту.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що прорив у врегулюванні війни росії проти України може відбутися за кілька місяців, а контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі путіна з Трампом. Він зазначив, що головна перешкода на шляху до миру – доля неокупованої частини Донецької області.

