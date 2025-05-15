Эрдоган готов принять Зеленского и путина для переговоров в случае их готовности

Турция как сторона, которая не раз предлагала свою помощь в качестве независимой территории для переговоров, готова принять Украину и Россию для продолжения диалога между ними в случае готовности двух сторон. Об этом заявил турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Детали

В ходе встречи Эрдоган отметил, что "на нынешнем этапе ход войны требует решения путем прямых переговоров", и что достижение соглашения относительно минимальной общей позиции имеет решающее значение для предотвращения дальнейших человеческих жертв.

Президент заявил, что Турция придает большое значение поддержке открытых каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира и она будет рада принять лидеров двух стран, когда они будут готовы - говорится в сообщении.

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Эрдоган заявил, что сегодня в Анкаре была использована историческая возможность начать переговоры, и что он решительно поддерживает переговоры как на техническом, так и на руководящем уровне.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тот состав российской делегации, который кремль отправил в Турцию, свидетельствует о неуважении с его стороны к президенту США Дональду Трампу и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Путин должен продемонстрировать свое лидерство, если он готов к переговорам, подчеркнул Зеленский.