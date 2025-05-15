Ердоган готовий прийняти Зеленського і путіна для переговорів у разі їхньої готовності

Туреччина як сторона, яка не раз пропонувала свою допомогу у якості незалежної території для перемовин, готова прийняти Україну й росію для продовження діалогу між ними у разі готовності двох сторін. Про це заявив турецький лідер Раджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН з посиланням на канцелярію Ердогана.

У ході зустрічі Ердоган зазначив, що "на нинішньому етапі перебіг війни вимагає рішення шляхом прямих переговорів", і що досягнення угоди щодо мінімальної спільної позиції має вирішальне значення для запобігання подальшим людським жертвам.

Президент заявив, що Туреччина надає великого значення підтримці відкритих каналів діалогу між Україною та росією для якнайшвидшого встановлення миру і вона буде рада прийняти лідерів двох країн, коли вони будуть готові