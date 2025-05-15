Ердоган готовий прийняти Зеленського і путіна для переговорів у разі їхньої готовності
Київ • УНН
Туреччина готова прийняти Україну та росію для продовження діалогу, якщо обидві сторони будуть готові. Ердоган наголосив, що переговори важливі для уникнення жертв.
Туреччина як сторона, яка не раз пропонувала свою допомогу у якості незалежної території для перемовин, готова прийняти Україну й росію для продовження діалогу між ними у разі готовності двох сторін. Про це заявив турецький лідер Раджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН з посиланням на канцелярію Ердогана.
Деталі
У ході зустрічі Ердоган зазначив, що "на нинішньому етапі перебіг війни вимагає рішення шляхом прямих переговорів", і що досягнення угоди щодо мінімальної спільної позиції має вирішальне значення для запобігання подальшим людським жертвам.
Президент заявив, що Туреччина надає великого значення підтримці відкритих каналів діалогу між Україною та росією для якнайшвидшого встановлення миру і вона буде рада прийняти лідерів двох країн, коли вони будуть готові
Зеленський та Ердоган доєднаються до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії15.05.25, 17:07 • 1804 перегляди
Ердоган заявив, що сьогодні в Анкарі було використано історичну можливість розпочати переговори, і що він рішуче підтримує переговори як на технічному, так і на керівному рівні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що той склад російської делегації, який кремль відрядив до Туреччини, свідчить про неповагу з його боку до президента США Дональда Трампа і президента Реджепа Таїпа Ердогана. путін повинен продемонструвати своє лідерство, якщо він готовий до перемовин, наголосив Зеленський.